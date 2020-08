Fratoianni: 'Salvini ridicolo, anziché chiedere le dimissioni dei leghisti del bonus chiede quelle di Tridico' (Di venerdì 14 agosto 2020) "Siamo davvero in un mondo alla rovescia, Salvini e la Lega invece di chiedere le dimissioni dei propri parlamentari e dei propri consiglieri che si sono approfittati del bonus Inps chiedono le ... Leggi su globalist

Affaritaliani : Fratoianni (Leu): 'Salvini dovrebbe chiedere dimissioni a parlamentari Lega furbetti, non a Tridico' - whyALWAYSme_9 : @6000sardine Cosa volete? Quello x cui siete nate....rompere i coglioni@con banalità fuori dal mondo solo x ostacol… - Maurizio2L : @agorarai @NFratoianni Terrei lontano dai soldi sia fratoianni che Salvini ! Sono die facce della stessa medaglia… - Tissy01 : #agorarai figuriamoci se non tiravano in ballo Salvini, Fratoianni e il bello dai capelli bianchi poverini sono imbecilli e compatiamoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni Salvini Fratoianni: "Salvini ridicolo, anziché chiedere le dimissioni dei leghisti del bonus chiede quelle di Tridico" Globalist.it Fratoianni: "Salvini ridicolo, anziché chiedere le dimissioni dei leghisti del bonus chiede quelle di Tridico"

"Siamo davvero in un mondo alla rovescia, Salvini e la Lega invece di chiedere le dimissioni dei propri parlamentari e dei propri consiglieri che si sono approfittati del bonus Inps chiedono le dimiss ...

Fratoianni (Leu): "Salvini dovrebbe chiedere dimissioni a parlamentari Lega furbetti, non a Tridico"

(Agenzia Vista) Roma, 14 agosto 2020 Fratoianni (Leu): "Salvini dovrebbe chiedere dimissioni a parlamentari Lega furbetti, non a Tridico" "Salvini dovrebbe chiedere le dimissioni ai parlamentari della ...

"Siamo davvero in un mondo alla rovescia, Salvini e la Lega invece di chiedere le dimissioni dei propri parlamentari e dei propri consiglieri che si sono approfittati del bonus Inps chiedono le dimiss ...(Agenzia Vista) Roma, 14 agosto 2020 Fratoianni (Leu): "Salvini dovrebbe chiedere dimissioni a parlamentari Lega furbetti, non a Tridico" "Salvini dovrebbe chiedere le dimissioni ai parlamentari della ...