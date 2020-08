Frasi di Buon Ferragosto 2020: tanti auguri divertenti e poetici (Di venerdì 14 agosto 2020) Ferragosto 2020, tra il sole, il mare, il caldo e i pranzi di famiglia, non possiamo dimenticarci degli auguri da inviare alle persone a noi più care. In questo giorno di festa, simbolo di spensieratezza, di vacanza e svago estivo abbiamo pensato di suggerirvi qualche frase carina – poetica o divertente – da inviare ai vostri amici e parenti. Ecco a voi qualche esempio: Ferragosto 2020: Frasi di auguri poetiche Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. (Stephen Littleword) A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Frasi di Buon Ferragosto 2020: tanti auguri divertenti e poetici - MarcoPicone86 : @Elodiedipa non fare caso a tutte queste persone, schifose a mio modo di vedere, che scrivono queste frasi senza se… - BookshireLibri : Buon ferragosto: le migliori frasi di auguri - VentagliP : RT @SoloLibri: Buon ferragosto: le migliori frasi di auguri: #VentagliDiParole @leparolebelle ? - SoloLibri : Buon ferragosto: le migliori frasi di auguri: #VentagliDiParole @leparolebelle ? -