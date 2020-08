Francesco Facchinetti contro il noto personaggio “spilorcio”: “Fai pena!” (Di venerdì 14 agosto 2020) Francesco Facchinetti non le manda a dire, anche in vacanza. Il dj ha avuto un periodo difficile, tra i ladri che sono entrati in casa sua, e gli insulti ricevuti in strada. Stavolta, mentre si godeva le vacanze in Costa Smeralda, ha assistito a una scena che l’ha profondamente irritato, tanto da pubblicare un duro sfogo sulle Storie di Instagram. Francesco Facchinetti contro il vip che chiede lo sconto Francesco Facchinetti è in Sardegna con la moglie Wilma Faissol e sarebbe andato a mangiare in uno dei lussuosi ristoranti della splendida Costa Smeralda. “Qui capita spesso di uscire, di andare in qualche locale e di incontrare un sacco di personaggi famosi. Prima ero in un posto con me c’era un personaggio molto ricco e ... Leggi su thesocialpost

clikservernet : Francesco Facchinetti contro un vip: “La gente sta fallendo e tu chiedi 20 euro di sconto?” - Noovyis : (Francesco Facchinetti contro un vip: 'La gente sta fallendo e tu chiedi 20 euro di sconto?') Playhitmusic - - adrianobusolin : RT @Letargo6: 'Ma come ca…fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo. I ristoranti stanno fallendo e… - Letargo6 : 'Ma come ca…fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo. I ristoranti stanno f… - Notiziedi_it : Lo sfogo di Francesco Facchinetti contro un riccone: “Tu che sei ricco puoi permetterti di pagare e chiedi lo scont… -