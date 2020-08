Francesca Pascale con Paola Turci, Berlusconi infastidito: buonuscita di 20 milioni a rischio (Di venerdì 14 agosto 2020) Francesca Pascale non sarebbe affatto arrabbiata per le foto delle effusioni con la cantante Paola Turci. Questa la versione data da Vladimir Luxuria, che è stata ospite della giovane e di Silvio Berlusconi nel 2014. Da quella cena il rapporto di amicizia con la Pascale non si è mai interrotto: le due si sentono regolarmente. Luxuria sempre al settimanale “Oggi”, che ha diffuso le foto, ha detto di aver sentito l’ex del Cavaliere: «Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente. Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io ... Leggi su urbanpost

