Fortnite ritirato da Apple e Google, ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 14 agosto 2020) E' guerra tra titani del web: Epic Games " azienda ideatrice del fortunato videogioco Fortnite - ha citato in giudizio la Apple, accusandola di esercitare il potere di monopolio e chiedendo a un ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite ritirato

Milano, 14 agosto 2020 - E’ guerra tra titani del web: Epic Games – azienda ideatrice del fortunato videogioco Fortnite - ha citato in giudizio la Apple, accusandola di esercitare il potere di monopol ...Il creatore del videogioco Fortnite ha fatto causa alla Apple per il modo in cui gestisce il suo App store, accusando il gigante di Cupertino di esercitare il potere di monopolio. Epic Games ha chiest ...