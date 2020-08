Fortnite rimosso da Play Store ed Apple Store, ecco perchè (Di venerdì 14 agosto 2020) Apple e Google hanno deciso di rimuovere il battle royal più famoso del mondo, Fortnite, dai loro Store. Questo perché, la casa creatrice, Epic Games, ha tentato di bypassare le regole di Google ed Apple riguardante i pagamenti in-app, cercando di dirottare gli utenti su un sistema di pagamento diretto. Infatti, ogni sviluppatore deve versare il 30% dei pagamenti ricevuti ad Android e Apple per poter proporre l’applicazione sugli Store. Apple, dopo aver scoperto la “furbata”, ha prontamente rimosso il gioco dallo Store degli Iphone, e così Google a ruota. La battaglia tra Fortnite ed Apple Epic Games aveva ... Leggi su quotidianpost

Fortnite è stato rimosso dal Google Play Store e dall'Apple Store, dopo che Epic Games ha implementato nel gioco un nuovo sistema di pagamento per tagliare fuori le due aziende. Dopo che Epic Games ha ...