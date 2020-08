Formula 1 – Toto Wolff cambia idea: adesso la Mercedes è più vicina a firmare il Patto della Concordia (Di venerdì 14 agosto 2020) La Mercedes è la scuderia che domina la Formula 1 da diverse stagioni ed ha Lewis Hamilton, il pilota più forte e popolare in circolazione. Per questi motivi sente di meritare un trattamento migliore di quello riservatole da Liberty Media in ottica della firma del Patto della Concordia. O almeno erano queste le premesse con le quali Toto Wolff batteva i pugni sul tavolo qualche giorno fa, minacciando anche l’ipotesi di un futuro addio da parte delle ‘Frecce Nere’. Clima che però sembra essersi disteso dopo una serie di colloqui direttamente con Chase Carey. Wolff infatti ha fatto marcia indietro spiegando: “sono stato piuttosto esplicito dopo gli incontri che abbiamo avuto ... Leggi su sportfair

