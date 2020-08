Formula 1 – Bottas avverte la Mercedes: “domenica dobbiamo fare attenzione alle temperature (Di venerdì 14 agosto 2020) Primo nelle FP1, secondo nelle FP2, Valtteri Bottas inizia alla grande il venerdì del Gp di Spagna. Non che quelli precedenti siano stati da meno, ma dopo i problemi legati alla tenuta delle gomme ad alte temperature, evidenziati a Silverstone, sembrava che in casa Mercedes qualcosa potesse scricchiolare. Il pilota finlandese ha infatti spostato subito l’attenzione sulla gara di domenica: “le prove sono andate bene. Le sensazioni non erano perfette, perchè abbiamo faticato con un po’ di sottosterzo come per tutta la stagione, ma abbiamo modificato l’assetto ed è andata meglio. La mattina è andata molto bene, forse meglio del pomeriggio, abbiamo imparato tante cose e sembriamo forti su questa pista. Domenica dobbiamo guardare le ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : ?? Bottas e Hamilton vicinissimi nelle FP1 ?? ?? 11 millesimi tra Vettel e Leclerc I tempi: - Eurosport_IT : #Bottas è il più veloce nelle prime libere di #Montmelò, #Leclerc e #Vettel rispettivamente 4° e 5° ?????? #F1 |… - monica_vecchi : F1, GP Spagna: Bottas e Hamilton i migliori nelle libere a Barcellona. FP2, Leclerc 6° | Sky Sport - FormulaPassion : #Bottas fiducioso dopo le prove libere del venerdì #Mercedes #SpanishGP - rossi20_rossi : RT @SkySportF1: ?? Bottas e Hamilton vicinissimi nelle FP1 ?? ?? 11 millesimi tra Vettel e Leclerc I tempi: -