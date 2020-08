Formazioni ufficiali Perugia-Pescara, ritorno playout Serie B 2019/2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Perugia-Pescara, ritorno dei playout di Serie B 2019/2020. Il calcio d’avvio è in programma questa sera, venerdì 14 agosto, alle ore 21:00. Il primo dei due atti è finito nelle mani degli abruzzesi. Si preannuncia una sfida ricca di tensione allo Stadio Renato Curi con i padroni di casa costretti a vincere. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, le pagelle e gli highlights. Ecco le Formazioni ufficiali: Perugia – Vicario, Rosi, Gyomber, Nzita, Sgarbi, Mazzocchi, Dragomir, Nicolussi Caviglia, Kouan, Melchiorri, Falcinelli. Pescara – Fiorillo, Campagnaro, Bettella, ... Leggi su sportface

sportli26181512 : Barcellona-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al Da Luz va in scena il terzo qu… - sportface2016 : #Playout #SerieB 2019/2020: le formazioni ufficiali di #Perugia vs #Pescara - TUTTOJUVE_COM : Champions League, le formazioni ufficiali di Barcellona-Bayern Monaco - cmdotcom : #Playout #SerieB: #PerugiaPescara LIVE alle 21, le formazioni ufficiali - SkySport : Barcellona-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali ? #BarcellonaBayern Alle 21:00 Su Sky Sport Uno #SkyUCL #UCL… -