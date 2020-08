Formazioni ufficiali Barcellona Bayern Monaco: Perisic titolare, Griezmann in panchina (Di venerdì 14 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/20: Formazioni Barcellona Bayern Monaco Ecco gli schieramenti ufficiali di Barcellona-Bayern Monaco, match valido per i quarti di finale della Champions League 2019/2020. Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Vidal; Messi, Suarez. A disposizione: Neto, Inaki Pena, Rakitic, Dembélé, Griezmann, Junior Firpo, Puig, Fati, Araujo, Monchu, Mingueza, Reis Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, ... Leggi su calcionews24

