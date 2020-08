Firenze – Trovato morto l’anziano scomparso 15 giorni fa (Di venerdì 14 agosto 2020) Alvaro Andreucci, 83 anni, era residente a Firenze ma originario di Stia. E’ stato Trovato senza vita, coperto dalla vegetazione, non lontano da casa. Soffriva di Alzheimer. E’ stato Trovato morto Alvaro Andreucci, l’83enne scomparso da 15 giorni: non si avevano più sue notizie dallo scorso 31 luglio, l’uomo era residente a Firenze ma originario di … Leggi su periodicodaily

Firenze, 14 agosto 2020 - (ANSA) - FIRENZE, 14 AGO - E' stato trovato morto a Firenze, 15 giorni dopo la scomparsa da casa, in un pozzetto di raccolta delle acque piovane lungo la ferrovia Firenze-Roma, Alvaro Andreucci, 83 an ...