Fiorentina: raduno il 22 agosto. Ribery si allena già. Terza maglia dedicata a Firenze. Mercato (Di venerdì 14 agosto 2020) A dare il buon esempio il francese Franck Ribery che già ora, quasi ogni giorno, attraverso le stories su Instagram, mostra i suoi esercizi. Riguardo al Mercato, si parla di grande interessamento di Torreira, centrocampista dell'Arsenal, e di Pjatek, punta da oltre 15 gol. E naturalmente si sfoglia la margherita sul futuro di Chiesa Leggi su firenzepost

FirenzePost : Fiorentina: raduno il 22 agosto. Ribery si allena già. Terza maglia dedicata a Firenze. Mercato - violanews : Fiorentina, manca poco al ritiro precampionato: fissata la data del raduno - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina raduno

Sportface.it

FIRENZE – Una settimana dopo Ferragosto, Fiorentina di nuovo in campo. E’ fissato per il 22 agosto il giorno del raduno della squadra guidata da Beppe Iachini. In realtà in casa gigliata sono gia’ mol ...Il nuovo sponsor tecnico, Robe di Kappa ha diffuso sul proprio sito le immagini della nuova 'prima' maglia della Fiorentina per la stagione 2020-2021. Era nell’aria già da mesi (anche se la Fiorentina ...