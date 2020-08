Fiorella Mannoia: «Il virus siamo noi», il tweet scatena polemiche. Le reazioni: «Pensa a cantare» (Di venerdì 14 agosto 2020) A Fiorella Mannoia il virus ha dato alla testa. “Il virus siamo noi” scrive la cantante che solo pochi giorni fa si era prodotta in volgari insulti contro Salvini e tutti i leghisti definendoli “miserabili” via social. Ora su Twitter fa questa affermazione delirante rilanciando un articolo della Stampa, che raccontava che in Kenya sono nati 140 cuccioli di elefanti. L’articolo del quotidiano torinese riportava l’opinione di Winnie Kiiru, della Fondazione per la protezione degli elefanti, che attribuisce il numero record “alle abbondanti piogge e alla tranquillità dovuta all’assenza di turisti nel parco”. Si tratta del parco nazionale di Amboseli. In base a qualche strano cortocircuito la Mannoia deduce ... Leggi su secoloditalia

