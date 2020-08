Filiera alimentare in ginocchio ma il PD vuole impedire l’apertura di nuovi ristoranti fino alla fine del 2021 (Di venerdì 14 agosto 2020) Fa discutere l’emendamento voluto da un senatore del Partito Democratico che mette un freno alle aperture di nuovi ristoranti fino a dicembre 2021. Si rischia il blocco del settore. Il decreto Agosto – la manovra da 25 miliardi di euro che dovrebbe far ripartire l’Italia – rischia invece di portare il Paese in tutt’altra direzione. … L'articolo Filiera alimentare in ginocchio ma il PD vuole impedire l’apertura di nuovi ristoranti fino alla fine del 2021 proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Nasce a Borgo Mezzanone, uno dei tanti ghetti d'Italia, la Lega dei braccianti. Un'associazione dei lavoratori della terra, ita… - flamulamaria : RT @Tg3web: Nasce a Borgo Mezzanone, uno dei tanti ghetti d'Italia, la Lega dei braccianti. Un'associazione dei lavoratori della terra, ita… - massimolopo : RT @Tg3web: Nasce a Borgo Mezzanone, uno dei tanti ghetti d'Italia, la Lega dei braccianti. Un'associazione dei lavoratori della terra, ita… - MakeDavero : RT @Tg3web: Nasce a Borgo Mezzanone, uno dei tanti ghetti d'Italia, la Lega dei braccianti. Un'associazione dei lavoratori della terra, ita… - CarmenPuglies16 : RT @Tg3web: Nasce a Borgo Mezzanone, uno dei tanti ghetti d'Italia, la Lega dei braccianti. Un'associazione dei lavoratori della terra, ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Filiera alimentare Anche Federalimentare chiede aiuti concreti per la ristorazione Italia a Tavola Dazi alimentari Usa: questa volta l'Italia è graziata. Bertinelli: "Non festeggiamo, ma almeno non ci sono inasprimenti"

Gli Stati Uniti lasciano praticamente invariata la lista dei prodotti europei soggetti ai dazi per gli aiuti illegali ad Airbus, optando per non mettere in atto la minaccia di aumentarli al 100% dall’ ...

Fase 3: Confagricoltura, in calo prezzi alimentari all'origine ma carrello spesa più caro (2)

Roma, 14 ago 09:48 - (Agenzia Nova) - "Il fenomeno deve far riflettere – avverte Giansanti -. Se negli ultimi mesi i prezzi nelle campagne sono stati sempre più compressi, tra l'altro in un periodo pa ...

Gli Stati Uniti lasciano praticamente invariata la lista dei prodotti europei soggetti ai dazi per gli aiuti illegali ad Airbus, optando per non mettere in atto la minaccia di aumentarli al 100% dall’ ...Roma, 14 ago 09:48 - (Agenzia Nova) - "Il fenomeno deve far riflettere – avverte Giansanti -. Se negli ultimi mesi i prezzi nelle campagne sono stati sempre più compressi, tra l'altro in un periodo pa ...