Fico si schiera: 'Ok del M5s per le alleanze e no al limite dei mandati: si cambia, si cresce (Di venerdì 14 agosto 2020) Uscirà un M5s più affidabile o alla fine il richiamo populista dell'anti-politica e dell'antiscienza no-vax e terrapiattista prevarrà? "Siamo cambiati in questi anni e continueremo a farlo, ... Leggi su globalist

Uscirà un M5s più affidabile o alla fine il richiamo populista dell’anti-politica e dell'antiscienza no-vax e terrapiattista prevarrà? "Siamo cambiati in questi anni e continueremo a farlo, misurandoc ...

Il deputato Lattanzio lascia il M5s e va nel Misto

La lettera ufficiale, Roberto Fico l'ha ricevuta in questi minuti. E dunque è ufficiale: Paolo Lattanzio abbandona il M5s. Il deputato pugliese trasloca al Misto, salutando una comitiva con cui era da ...

