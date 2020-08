Ferrari, Binotto: “Non abbiamo mai pensato di dover sostituire Vettel” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Vettel via a stagione in corso? Non c’è nulla su cui discutere su questo fronte. Tra noi e Seb le cose stanno andando benissimo, all’interno della squadra si lavora con trasparenza e non si è mai pensato di doverlo sostituire“. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, allontana le voci di un possibile addio anticipato a Sebastian Vettel in seguito a delle presunte incomprensioni del tedesco con il team. “Non abbiamo alcun dubbio sul suo talento, deve soltanto mettere tutto insieme per migliorarsi – ha aggiunto Binotto ai microfoni di Sky Sport F1 -. L’importante è aiutarlo e fare in modo che lui si senta a suo agio con la squadra e con la macchina“. Leggi su sportface

sportface2016 : #Ferrari, #Binotto: “Non abbiamo mai pensato di dover sostituire #Vettel” - itschiaras : RT @antorendina: Siete strani, vi lamentate sempre dello scarso potere politico della Ferrari, della remissivitá, dello strapotere Mercedes… - ChiaraRommi : RT @antorendina: Siete strani, vi lamentate sempre dello scarso potere politico della Ferrari, della remissivitá, dello strapotere Mercedes… - cirodime : RT @antorendina: Siete strani, vi lamentate sempre dello scarso potere politico della Ferrari, della remissivitá, dello strapotere Mercedes… - peppe191181 : RT @antorendina: Siete strani, vi lamentate sempre dello scarso potere politico della Ferrari, della remissivitá, dello strapotere Mercedes… -