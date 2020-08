Ferragosto tra arte e cultura, musei aperti a Napoli: gli orari (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ferragosto alternativo da festeggiare all’insegna dell’arte e della cultura a Napoli dove è prevista l’apertura straordinaria, per sabato 15 e domenica 16 agosto di numerosi musei del capoluogo campano. Il Palazzo Zevallos in via Toledo e il Madre, Museo di arte Contemporanea Donnaregina, aprono le porte a visitatori e turisti offrendo un ingresso gratuito per la giornata di Ferragosto. Restano aperti, anche se con biglietto a prezzo pieno, anche altri siti museali, di seguito gli orari. Palazzo Zevallos di Stigliano orari: 11-20, ingresso gratuito. La biglietteria chiude 30 minuti prima; Mann Museo Nazionale di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto tra Ferragosto tra i borghi più pittoreschi da visitare in Italia SiViaggia A Ferragosto i formaggi Raschera e Bra Dop protagonisti al mercatino di Frabosa Soprana

CUNEO CRONACA - I Consorzi di tutela dei formaggi Raschera Dop e Bra Dop rappresentati per l’occasione dal presidente Franco Biraghi saranno presenti a Frabosa Soprana sabato 15 agosto, dalle 8 alle 1 ...

Levanto: “Ferragosto e fiera di San Rocco, rispettiamo le misure di sicurezza”

Sabato Ferragosto, domenica la festività di San Rocco e la tradizionale fiera con le bancarelle nel centro del paese; e poi ancora almeno due settimane, fino alla fine del mese, in cui a Levanto il fo ...

