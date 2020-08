Ferragosto, nuove regole anti-Covid (Di venerdì 14 agosto 2020) Quello del 2020 sarà un Ferragosto diverso da tutti gli altri. Il governo ha ordinato una stretta nei controlli non solo sugli arrivi dai Paesi dove si è innalzata la curva dei contagi, ma anche sulle spiagge e ovunque la festività induca l'aggregazione sociale: soprattutto si sottolinea la necessità di evitare gli assembramenti comprese feste e falò in spiaggia o nei rifugi di montagna, che in molte località sono stati già banditi. L'esecutivo ha infatti lasciato grande autonomia alle Regioni e bisogna porre attenzione alle ordinanze degli enti locali che sono più restrittive rispetto alle norme generali sul distanziamento sociale. Discoteche chiuse ed eventi annullati al mare Per quanto riguarda le discoteche, molte Regioni hanno deciso di introdurre nuove regole di ... Leggi su gqitalia

Ferragosto in Calabria senza sagre, manifestazioni ed eventi per turisti e residenti. Per l’emergenza coronavirus in Italia sono saltate diverse manifestazioni previste per l’assunzione di Maria. È qu ...

Anche dai trentadue ristoranti aderenti al Consorzio Modena a Tavola arriva la conferma che nella nostra provincia non sarà un Ferragosto classico, di quelli in cui trovare un bar o un locale aperto d ...

