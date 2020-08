Ferragosto, no a i falò: in alcuni Comuni vietato anche l’accesso in spiaggia (Di venerdì 14 agosto 2020) Come tutti gli anni nel periodo di Ferragosto una delle domande che si pongono gli italiani è: “Si possono fare i falò in spiaggia?”. Purtroppo la risposta è no. Già da diversi anni i falò sono ormai vietati su tutte le spiagge della penisola italiana. Niente canzoni intorno al fuoco accompagnate dal suono di una chitarra, e niente marshmellow arrostiti in compagnia. Ma c’è di più. Da quest’anno, a causa delle nuove norme stabilite per contenere il contagio da Covid-19, in moltissime spiagge italiane sarà addirittura vietato l’accesso. Questo è il caso anche dei Comuni di Anzio e Nettuno, sul litorale romano, e di Ostia. Le forze dell’ordine controlleranno i perimetri e gli accessi alle spiagge per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

