Ferragosto movimentato per de Magistris: visite in Questura e al Monaldi (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris trascorrerà il Ferragosto tra la Questura e l’Ospedale Monaldi. Una scelta insolita, quella del primo cittadino che porterà il suo saluto alla Sala operativa della Questura di Napoli, al Comando della Polizia municipale e infine al Monaldi. “Ho deciso di portare il mio personale saluto e quello della città agli uomini della Polizia di Stato in segno di vicinanza a tutte le forze dell’ordine per ringraziarli del lavoro difficile che hanno svolto in questi mesi e che continuano a svolgere e poi, dopo essere stato alcune settimane fa al Cotugno, andrò al Monaldi per sottolineare ancora una volta la gratitudine a tutto il personale sanitario ... Leggi su anteprima24

