Ferragosto, movida e situazione contagi: riunione in Prefettura e nuove disposizioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ferragosto ad alta tensione a causa del Covid 19. Gli ultimi contagi riscontrati in città e in provincia destano preoccupazione. Sembrava che ne fossimo usciti da questa emergenza a maggio, ma in realtà le cifre inesorabili dimostrano che occorre tenere alta la guardia per questo fine settimana. I ritorni dall’estero di persone, soprattutto ragazzi in vacanza, hanno destato un certo allarme tra i cittadini e fatto alzare nuovamente il livello di attenzione sui bollettini emessi dalle Autorità sanitarie. Gli ultimi casi registrati in giornata a Moiano e Sant’Angelo a Cupolo di ragazzi che tornavano da Malta hanno confermato un processo di importazione della malattia ai polmoni che tiene in apprensione il mondo intero. Sono nove i nuovi contagiati ad oggi, uno ... Leggi su anteprima24

“Non possiamo nascondere la preoccupazione per l’aumento dei casi di Covid-19 in Sicilia, così come in diverse zone del Paese e d’Europa. Di fronte al rischio di nuovi lutti, le autorità stanno facend ...

Palermo – “C'è la necessità di portare obbligatoriamente la mascherina” ha detto ieri il presidente della Regione, Nello Musumeci illustrando l’ultima ordinanza che dispone misure più restrittive nel ...

