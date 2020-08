Ferragosto, Italia spaccata in due: le scelte delle regioni sulla Movida (Di venerdì 14 agosto 2020) Sarà un’Italia spaccata in due, quella che si prepara a celebrare la “vigilia” di Ferragosto. La notte che precede il 15 agosto, infatti, viene solitamente festeggiata in spiaggia o all’interno di discoteche e locali, con balli che si protraggono sino alla mattinata successiva. Quest’anno, però, la tradizione va a scontrarsi con il Covid-19 e con le limitazioni sociali che il virus ci impone ormai dalla scorsa primavera. Come detto, però, non tutte le amministrazioni locali hanno adottato le stesse misure di sicurezza e distanziamento sociale (nonostante il Governo puntasse a stabilire delle restrizioni a livello nazionale). Così, mentre in alcuni comuni e regioni si avranno controlli più stringenti (diverse ordinanze vietano assembramenti ... Leggi su quifinanza

