Ferragosto in sicurezza a Torvaianica, da oggi attivo anche il secondo presidio medico sanitario (Di venerdì 14 agosto 2020) In occasione del fine settimana di Ferragosto, periodo di massima affluenza sul litorale di Torvaianica, il Comune di Pomezia ha potenziato il servizio di assistenza sanitaria. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sul lungomare delle Sirene 404, nei locali adiacenti la farmacia comunale n.5 – grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Confraternita Misericordia di Pomezia – sarà disponibile un presidio medico potenziato con ambulanza, per gestire le emergenze e garantire al meglio la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Il servizio, attivo nei giorni 14, 15 e 16 agosto, potrà anche erogare ricette mediche. Per il secondo anno consecutivo, anche quest’anno fino al 31 agosto sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto sicurezza Ferragosto, sicurezza in mare: 400 cani bagnini Sics sulle spiagge italiane Il Messaggero Lo sterile esercizio della replica quando non seguono i fatti: Ordinanza di palazzo Mosti su Covid, precauzioni e movida

Quattro ore dopo la pubblicazione del nostro articolo (leggi) sulla... assenza istituzionale quanto a provvedimenti in vista del fine settimana di Ferragosto (alle ore 14, quindi), l'ufficio stampa de ...

Ferragosto blindato nella zona jonica: da Giardini a Santa Teresa scatta la task force

Sarà un Ferragosto blindato nelle principali località turistiche del comprensorio jonico. Le restrizioni emanate dal presidente della Regione, Nello Musumeci, per limitare il contagio da Covid-19 sopr ...

