Feltri: «Sinistra di cretinetti. Criticano Putin sul vaccino, ma quando in Russia c’era il terrore gioivano» (Di venerdì 14 agosto 2020) Strana storia quella delle reazioni quasi stizzite che la Sinistra ha mostrato all’annuncio di Vladimir Putin che la Russia ha approntato il vaccino anti Covid. Perplessità planetarie si sono sprecate dall’Oms ai sinistri nostrani, che in altri tempo avrebbero plaudito alle “magnifiche sorti e progressive” incarnate dall’amata Russia. Persino la specificazione di avere avviato la sperimentazione, a cui è stata sottoposta perfino la figlia di Putin, ha rassicurato scienziati e intellettuali. Ritorna sul caso Vittorio Feltri in un editoriale su Libero in cui incrocia un po’ di dati e di considerazioni. Pregiudizio misto ad invidia si sprecano in questa vicenda. Feltri alla Sinistra ... Leggi su secoloditalia

