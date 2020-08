Felicità per Mara Venier che è in vacanza con tutta la famiglia, mai come questa estate (Foto) (Di venerdì 14 agosto 2020) Anche per Mara Venier vacanze solo in Italia questa estate come per molti altri ma non è certo un sacrificio perché con lei e Nicola Carraro a Forte dei Marmi c’è tutta la famiglia (Foto). Con la paura del coronavirus e poi con i problemi che avuto dopo la caduta per Mara Venier questa sembrava dovesse essere l’estate peggiore ma non è andata così perché in vacanza in Toscana è con tutta la famiglia e la sua felicità è alle stelle. La conduttrice ha più volte confidato che è suo nipote Claudio la sua vera gioia, che è stato lui ad aiutarla a ... Leggi su ultimenotizieflash

