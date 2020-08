“Fai paura”. Emanuela Folliero in bikini, i suoi 55 anni li vive così. E c’è poco da dire (Di venerdì 14 agosto 2020) Emanuela Folliero è nata a Milano il 7 febbraio 1965. Conduttrice televisiva, attrice, ex modella ed ex annunciatrice televisiva italiana. È stata il volto ufficiale di Rete 4, annunciandone il palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018. Insomma, una carriera davvero spettacolare quella intessuta da Emanuela Folliero negli anni, da poche ore poi si è lasciata andare ad una confidenza shoccante sul proprio profilo Instagram. Emanuela ha pubblicato uno scatto di sé al mare e ha letteralmente mandato in crash il web. La conduttrice ha 55 anni ma a ben vedere non ne dimostra nemmeno 40, complice il suo fisico perfetto, che ha lasciato tutto l’Instagram a bocca ... Leggi su caffeinamagazine

