Facebook lancia il Centro informazioni, il primo passo per prepararsi alle elezioni Usa 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) «Ciao Annie, ricorda di prenderti cinque minuti per votare». No, non siamo sul set del film The Circle e questa notifica non è ancora arrivata sullo smartphone di Annie, ipotetica elettrice statunitense. Negli ultimi giorni però Facebook, a cui la pellicola di James Ponsoldt si ispira, ha cominciato a svelare come si sta preparando alle elezioni presidenziali Usa 2020. Un appuntamento che dopo lo scandalo di Cambridge Analytica rappresenta una seconda opportunità per il colosso social guidato da Mark Zuckerberg. Con un post pubblicato sulla sua prima piattaforma, Zuck ha annunciato la nascita del Centro informazioni sul voto lanciato sia su Facebook che su Instagram. Una sorta di opuscolo informativo digitale, con ... Leggi su open.online

L'annuncio su Facebook in un lungo post di addio. Da tempo i rapporti con la maggioranza erano tesi: "Ora più che mai sento il bisogno di sentirmi libero di creare". Ho necessità di chiudere un ciclo, ...

