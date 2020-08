F1 Gp Spagna, 50 gradi in pista ma le Mercedes sempre prime nelle libere (Di venerdì 14 agosto 2020) Caldo africano in Spagna ma dominano sempre le Mercedes che hanno messo dietro tutti nelle seconde prove libere del Gp di Spagna di F1. Primo Hamilton poi Bottas e dietro Verstappen. Con quasi cinquanta gradi di temperatura sulla pista, Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ottenuto rispettivamente il sesto e il dodicesimo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Le due SF1000 hanno percorso un totale di 71 giri del Circuit de Barcelona-Catalunya, 35 con il monegasco e 36 con il tedesco.Inizio con Medium. All’inizio dei novanta minuti del pomeriggio sia Charles che Seb hanno iniziato il programma di lavoro con la mescola Medium, che non era stata impiegata al mattino, ... Leggi su itasportpress

