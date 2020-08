F1 Ferrari, Binotto: "Mai pensato di sostituire Vettel" (Di venerdì 14 agosto 2020) BARCELLONA - " Vettel via a stagione in corso? Non c'è nulla su cui discutere su questo fronte. Tra noi e Seb le cose stanno andando benissimo, all'interno della squadra si lavora con trasparenza e ... Leggi su corrieredellosport

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Binotto: “Nessun divorzio in vista con Vettel. Le cose vanno benissimo” #SpanishGP @ScuderiaFerrari #F1 - sportli26181512 : Formula 1, Binotto: 'Party-mode, per Ferrari non cambia molto tra qualifica e gara'. VIDEO: Il team principal della… - dinoadduci : Binotto: 'Nessun divorzio in vista con Vettel. Le cose vanno benissimo' - MassimoCosta6 : La #Haas davanti alla #Ferrari e in scia alla Renault #SpanishGP nel secondo turno libero #F1? Binotto e Abiteboul… - Eu_Sou_O_Hacker : RT @Gazzetta_it: Binotto: “Nessun divorzio in vista con Vettel. Le cose vanno benissimo” #SpanishGP @ScuderiaFerrari #F1 -