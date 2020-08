Europa League: Inter, e se al termine di una stagione maledetta la ciliegina si chiamasse Sensi? (Di venerdì 14 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Lukaku e Moraes accendono Inter-Shakhtar, per continuare a sognare La Gazzetta dello Sport Moratti stoccata alla Juve: “Eliminata dal Lione non dal Psg. Mbappé? Puoi solo sparargli”

Una carezza in un pugno. La prima è per l'Atalanta e per la "sua" Inter (protagonista di un agosto caldo per il cammino in Europa League), la seconda per la Juventus eliminata a sorpresa dal Lione dal ...

L’allenatore dello Shakhtar avvisa l’Inter: “Vogliamo la finale. Non abbiamo paura di nessuno”

L’Inter di Antonio Conte, dopo aver superato l’ostacolo Bayer Leverkusen, si troverà ad affrontare nelle semifinali di Europa League lo Shakhtar Donetsk con l’obbiettivo di raggiungere la finale che è ...

L'Inter di Antonio Conte, dopo aver superato l'ostacolo Bayer Leverkusen, si troverà ad affrontare nelle semifinali di Europa League lo Shakhtar Donetsk con l'obbiettivo di raggiungere la finale che è ...