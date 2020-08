Eugenie Bouchard: “Se metto foto in bikini alla gente sembra che io non giochi a tennis” (Di venerdì 14 agosto 2020) Eugenie Bouchard ha recentemente confidato quanto sia cambiata la sua gestione dei social network in questi anni. La canadese, questa settimana in gara a Praga in un Wta International, non ha usato giri di parole: “Sto cercando di contenermi dal mettere foto in bikini, sto facendo il massimo – ha ammesso -. Apparentemente infatti se tu posti foto in bikini la gente pensa che non giochi a tennis, o qualcosa del genere. Quando le cose vanno bene, le persone ti amano. Quando vanno male, ti odiano. Le persone infatti pensano che i social network siano una rappresentazione della tua quotidianità, ma non è così. Qualcuno dovrebbe capire che quello che appare sui social è ciò che si sceglie di ... Leggi su sportface

La n. 2 del mondo accusa un dolore alla spalla ma vince lo stesso in rimonta contro la wild card Krejcikova. Vittoria sofferta e convincente per Bouchard ...

Eugenie Bouchard sembrava avere tutte le carte in regola per diventare la nuova numero uno del mondo del Tour WTA. Impossibile cancellare il suo incredibile 2014. A soli 20 anni, la tennista canadese ...

