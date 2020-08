Etna, nuova eruzione: nube di cenere intorno al vulcano (Di venerdì 14 agosto 2020) nube di cenere intorno al vulcano Etna, nuova eruzione in corso: il punto della situazione dell’Osservatorio etneo. Una emissione di cenere lavica, con contestuale incremento dell’attività stromboliana, è in corso dal cono della sella dell’Etna, in particolare nella zona del cratere di Sud-Est. Lo riporta in queste ore l’Ingv, che ha una sezione riservata Osservatorio … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Etna nuova Etna, lo scivolamento del vulcano provoca le eruzioni: lo studio di Ingv Liveunict | Magazine sull'Università di Catania Etna, nuova eruzione: nube di cenere intorno al vulcano

Una emissione di cenere lavica, con contestuale incremento dell’attività stromboliana, è in corso dal cono della sella dell’Etna, in particolare nella ... grossolano sui fianchi del cono del Nuovo ...

Due escursionisti smarriti sull’Etna salvati dal Sagf di Nicolosi.

I militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno localizzato e tratto in salvo due escursionisti stremati e smarritisi sull’Etna. Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 agosto alle ...

Una emissione di cenere lavica, con contestuale incremento dell’attività stromboliana, è in corso dal cono della sella dell’Etna, in particolare nella ... grossolano sui fianchi del cono del Nuovo ...I militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno localizzato e tratto in salvo due escursionisti stremati e smarritisi sull’Etna. Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 agosto alle ...