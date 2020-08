Esclusiva: Caserta, occhi su Perugia-Pescara. L’Entella non era in pole (Di venerdì 14 agosto 2020) Fabio Caserta sarà uno spettatore interessato di Perugia-Pescara, drammatico spareggio in programma tra poco per evitare la retrocessione in Serie C. Caserta è un candidato forte per il Perugia, ma piace molto anche al Pescara. La Virtus Entella non era in pole, infatti sta andando su Tedino che può ritrovare la Serie B dopo il naufragio di Teramo. Mentre Dionisi deve solo formalizzare con l’Empoli, tenendo conto che Italiano (promesso sposo del Genoa) è impegnato nella finale playoff con lo Spezia. Foto: twitter Juve Stabia L'articolo Esclusiva: Caserta, occhi su Perugia-Pescara. L’Entella non era in pole proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

Si è riunito il coordinamento cittadino del Partito Democratico di Sessa Aurunca ed, all’unanimità, ha espresso parere favorevole all’ipotesi di candidatura nelle liste Pd, alle prossime elezioni regi ...

Miwa Energia Cestistica Benevento, accordo con lo sponsor Givova

Scrive l'Ufficio Stampa della Miwa Energia Cestistica Benevento: In questa estate piena di colpi ad effetto, la Miwa Energia ha abituato il suo pubblico ad aspettarsi ogni giorno una possibile novità.

