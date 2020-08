Erdoğan mette a rischio gli equilibri del Mediterraneo, gli europei si muovono e Di Maio si abbronza (Di venerdì 14 agosto 2020) Hanno del tragicomico le immagini di Luigi Di Maio sulla spiaggia con la fidanzata, completamente ignaro del fatto che il nostro paese rischia di pagare un caro prezzo a causa della guerra energetica che si è scatenata tra Grecia e Turchia, che ovviamente coinvolge pesantemente la nostra Eni. In queste ore, mentre il ministro degli Esteri prende ignaro il sole, la Cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron sono infatti totalmente impegnati su questo scenario, ancora una volta con obbiettivi divergenti. Il punto del contendere è risaputo: nel Mediterraneo Orientale si stanno scoprendo enormi giacimenti di metano, i più ricchi del pianeta, che rivoluzionano in positivo le politiche energetiche e le economie dei paesi rivieraschi. L’Italia è in prima fila nello sfruttare queste immense ... Leggi su linkiesta

rattendoli : @DomiziLa L’espressione ‘quando torniamo al potere’ è molto inquietante. Questo ci mette pochi mesi a trasformarsi in Erdogan o Orban - Attilio54014740 : #Grecia #Egypt #Turkey La firma dell'accordo di demarcazione marittima tra Grecia ed Egitto mette il dittatore Erd… -

Ultime Notizie dalla rete : Erdoğan mette