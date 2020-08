Era Serena De Bari di Amici: oggi ha 19 anni e un nuovo look [FOTO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Serena De Bari è stata una delle concorrenti della scuola di Amici nel 2017. La cantante ha preso il posto di Elisa Vismara ed entra nel mondo della musica sin da giovanissima. Quando ha preso parte al talent show condotto da Maria De Filippi, Serena De Bari aveva alle spalle già due singoli pubblicati: “Troppo fragile” e “Quando finisce l’estate”. Nata e cresciuta a Molfetta, la cantante è ispirata dalla grande voce di Mina e dalla nonna alla quale è legatissima e che l’ha sempre motivata nel suo percorso musicale. Ma a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione ad Amici che fine ha fatto Serena De Bari? Serena De Bari, ex concorrente ... Leggi su velvetgossip

fpdidaninserie : #Repost @daninseries • • • • • • Auguri ?????? comunque era lui la ship suprema con Serena Van Der Woodsen. Change my… - PebbleInBubble : @Serena_Chen_03 Mi ricordo solo che era in capslock ?? - pietroscogna : RT @teozorzoli: Rafa #Nadal e Bianca #Andreescu non parteciperanno agli #USOpen 2020. Per la prima volta dopo 17 anni i due dententori di u… - teozorzoli : Rafa #Nadal e Bianca #Andreescu non parteciperanno agli #USOpen 2020. Per la prima volta dopo 17 anni i due dentent… - vitasportivait : ?? #Tennis #TopSeedOpen ?? Va a Serena il derby in casa #Williams Serena batte sua sorella maggiore Venus con una… -