Era Luke in Una mamma per amica: a 61 anni è così, doveva fare una donna, ha dei capelli strani [FOTO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Ve lo ricordate? Serviva il caffè, quello che tanto piaceva a Lorelai e Rory, dal suo bancone del Diner. Parliamo, ovviamente, dell’unico e solo Luke Daniels! Un uomo di buon cuore, sempre pronto ad accorrere in aiuto delle ragazze Gilmore. E’ trascorso molto tempo dai giorni in cui Rory finiva la scuola e Lorelai usciva dalla locanda per incontrarsi al locale. Sapevate che Luke doveva essere una donna? Luke doveva essere una donna Ebbene, all’inizio, quando il progetto Una mamma per amica era in costruzione, Amy Palladino aveva pensato a “Luke” come a una donna, che avrebbe dovuto essere la migliore amica di Lorelai. Tuttavia, quando poi è ... Leggi su velvetgossip

luke_sonoio : Ho comprato un libro. Era tantissimo tempo che non ne compravo uno. - blackbeartaste : @heejinhokage Ovvio Li ho giocati e li sto giocando in ordine ?? Ora sono al mistero dello spettro quamdo Luke era un bimbo - Luke_Alenko : @treewitht Può darsi, l'autrice ha una certa popolarità ormai! Non saprei, forse il libro precedente (l'Orologiaio… - gaegds : orientarmi e a capire chi era presente lì presente e dopo qualche minuto, facendo spazio tra la piccola folla che s… - gdsluke : luke era seduto accanto al fratello ad osservare la scena che si poneva di fronte a loro. era un delirio vero e pro… -