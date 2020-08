Enzo Ferrari: il 14 agosto 1988 se ne va il mitico fondatore delle rosse di Maranello (Di venerdì 14 agosto 2020) Se n’è andato nel suo stile: senza clamori, in silenzio e con una cerimonia funebre per pochi intimi, scelti da lui stesso prima di esalare l’ultimo respiro. Enzo Ferrari, schivo ma geniale, l’imprenditore che ha donato al mondo delle automobili e delle corse l’omonima azienda con il simbolo del cavallino rampante, è morto il 14 … Leggi su periodicodaily

"Simbolo per eccellenza di bellezza, velocità e competizione, la Ferrari rappresenta per il nostro territorio un biglietto da visita straordinario". Così il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli

[14 agosto 1988-2020] Ferragosto 1988, sono le 11 di mattina, squilla il telefono. È Gerhard Berger: "Ma davvero è morto Ferrari? Ho sentito la notizia alla radio, non ho capito bene l'italiano, sai q