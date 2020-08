Emilia Clarke a 33 anni: La madre dei draghi appare molto dimagrita, fan preoccupati [FOTO] (Di venerdì 14 agosto 2020) La madre dei draghi nella serie Game of Thrones è giunta in Italia. Come molti altri personaggi famosi, anche la bella Emilia Clarke ha scelto di passare le sue vacanze sulla Costiera Amalfitana. L’attrice, nota oltre che per le sue grazie anche per l’incredibile talento, è arrivata nel nostro Paese la scorsa settimana se sembra non sia sola. Con Emilia vi sono alcuni suoi amici tra cui Tom Turner, un’assistente regista con cui si vocifera che l’attrice abbia iniziato una relazione. Secondo fonti molti vicine all’attrice: “Emilia e Tom stanno davvero bene insieme. Lui è già innamorato di lei e vede un futuro a lungo termine tra loro. Lui usciva con Rebecca Ferguson, ma si sono lasciati perché era un po’ ... Leggi su velvetgossip

La madre dei draghi nella serie Game of Thrones è giunta in Italia. Come molti altri personaggi famosi, anche la bella Emilia Clarke ha scelto di passare le sue vacanze sulla Costiera Amalfitana. L’at ...

Migliaia di fan stanno ora esprimendo preoccupazione per Emilia Clarke: l'attrice de Il Trono di Spade, secondo loro, sarebbe dimagrita troppo. Emilia Clarke ha conquistato i suoi fan per la sua belle ...

