Emergenza coronavirus Italia | scatta la nuova ordinanza

"Vogliamo evitare comportamenti che permettano al contagio di rialzare la testa". Così in una nota il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha commentato il provvedimento che riguarda le discoteche, e che stabilisce in primo luogo che il numero massimo di persone che possono entrare non sia superiore al 50% della capienza massima normalmente autorizzata. "Per questo – prosegue, insieme all'assessore al turismo Andrea Corsini – è necessario rafforzare prevenzione e controlli, un impegno che va di pari passo con lo straordinario lavoro che i servizi sanitari stanno facendo nei territori grazie all'azione di tracciamento dei casi di positività al virus". "Una stretta utile anche a evitare che divertimento e svago possano lasciare spazio ad atteggiamenti irresponsabili, anche solo di pochi, che possano vanificare il lavoro di questi ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Coronavirus, il bollettino di oggi 14 agosto. Nelle Marche casi tripli rispetto a ieri il Resto del Carlino Spagna si prepara alla seconda ondata: chiuse discoteche e limiti orari ai bar

(Teleborsa) - La Spagna appronta le nuove misure per far fronte alla seconda ondata di Covid-19, dal momento che i contagiati hanno già superato quota 3mila al giorno. Fra le 11 misure restrittive ann ...

Coronavirus Latina: non si ferma la curva dei contagi: i totali salgono a 637

Aumentano ancora i casi di coronavirus nella provincia di Latina: il bollettino della Asl di oggi, venerdì 14 agosto, riporta due nuovi casi che sono stati accertati a Sezze e Gaeta - solo uno dei paz ...

