Elodie vittima di insulti sessisti, l’attacco è pesante e lei risponde su Twitter (Di venerdì 14 agosto 2020) Elodie è stata vittima di attacchi sessisti, dopo la polemica con la Lega ha ricevuto un attacco molto pesante, ecco la sua risposta su Twitter. Ecco cosa è successo. foto facebook ElodieRecentemente Elodie ha preso parte a Battiti live sorprendendo tutti con un abito vintage, si tratta del mini dress vintage firmato Versace, dal costo esorbitante e che in passato è stato indossato dalla divina Kate Moss. Negli ultimi anni la cantante si è sempre più aperta al suo pubblico, raccontando la sua infanzia, i suoi momenti difficili e dando anche una stoccata alla Lega, quest’ultima questione le sta creando diversi problemi: ecco cosa è successo. Elodie, ... Leggi su chenews

_SpaceJay___ : Strano che #Elodie sia stata vittima di slur misogini e auguri di stupro, da quel che mi dicono il patriarcato non… - Donutslov3r : RT @saveriolakadima: Solidarietà a @Elodiedipa vittima di insulti indicibili e non rimossi da parte dei sostenitori della @LegaSalvini. Sen… - bobgra84 : Quindi la vittima del giorno della melma social è #Elodie. - Ariadnasleft : RT @saveriolakadima: Solidarietà a @Elodiedipa vittima di insulti indicibili e non rimossi da parte dei sostenitori della @LegaSalvini. Sen…

Ultime Notizie dalla rete : Elodie vittima Elodie vittima di attacchi sessisti e della misoginia Sputnik Italia La Lega pubblica un post su Elodie, valanga di odio e insulti sessisti colpisce la cantante

Partiamo dal presupposto che non si tratta di una novità. La Lega e Matteo Salvini hanno il mal costume di condividere immagini e frasi di personaggi più o meno noti mandandoli letteralmente in pasto ...

Elodie “donne vittime di competizione”/ “Salvini? Offese gratuite a Sylvestre”

Elodie con “Guaranà” e “Ciclone” è una delle regine dell’estate italiana, ma parlando di musica e donne rivela: “i palchi sono governati dagli uomini” Elodie è una delle regine dell’estate 2020 con “G ...

