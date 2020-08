Elodie risponde agli attacchi sessisti dopo lo scontro con la Lega: "E noi donne che vi mettiamo pure al mondo" (Di venerdì 14 agosto 2020) I primi dissapori tra lei e Salvini erano nati lo scorso giugno, in merito a un'esibizione di Sergio Sylvestre all'Olimpico . I primi dissapori tra lei e Salvini erano nati lo scorso giugno, in merito a un'esibizione di Sergio Sylvestre all'Olimpico Leggi su it.mashable

LegaSalvini : Elodie attacca Matteo Salvini e la Lega risponde: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”. - Fratzen13 : RT @LegaSalvini: Elodie attacca Matteo Salvini e la Lega risponde: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”. - Quoretorino : RT @MashableItalia: 'E noi donne che vi mettiamo pure al mondo'. #Elodie risponde agli attacchi sessisti dopo lo scontro con la Lega https:… - MashableItalia : 'E noi donne che vi mettiamo pure al mondo'. #Elodie risponde agli attacchi sessisti dopo lo scontro con la Lega - fmarilu11 : RT @LegaSalvini: Elodie attacca Matteo Salvini e la Lega risponde: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”. -