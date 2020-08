Elodie pubblica i tweet razzisti dei “legaioli”: “Vi mettiamo pure al mondo” (Di venerdì 14 agosto 2020) La popolare cantante Elodie sta infiammando questa estate 2020, non solo con il suo ultimo brano musicale ‘Guaranà’, ma anche per alcune dichiarazioni sul leader del Carroccio Matteo Salvini. Commenti fatti nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, che non sono però affatto piaciuti al mondo leghista. “Un uomo piccolo che offende … L'articolo Elodie pubblica i tweet razzisti dei “legaioli”: “Vi mettiamo pure al mondo” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Corriere : Elodie pubblica gli insulti sessisti dai social: «E vi mettiamo pure al mondo» - ClaudiaAssanti : RT @Spettakolo_mag: #Elodie risponde a tono agli insulti sessisti ricevuti @Elodiedipa - Spettakolo_mag : #Elodie risponde a tono agli insulti sessisti ricevuti @Elodiedipa - danieledv79 : RT @Corriere: Elodie pubblica gli insulti sessisti dai social: «E vi mettiamo pure al mondo» - fedemacc : RT @babvis: Esprimere un legittimo pensiero e ricevere in cambio insulti sessisti. Forza #Elodie -