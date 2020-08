Elodie, brutto episodio di violenza verbale: le parole sono pesanti (Di venerdì 14 agosto 2020) Questo articolo . Elodie è stata purtroppo vittima di un bruttissimo episodio di violenza verbale su Twitter: l’attacco di un hater ed i termini utilizzati sono ignobili. Elodie purtroppo è stata vittima in questi giorni di numerosi insulti davvero molto pesanti a causa del fatto che la cantante ha espresso semplicemente un parere politico. La cantante, che lo … Leggi su youmovies

Elodie è stata purtroppo vittima di un bruttissimo episodio di violenza verbale su Twitter: l’attacco di un hater ed i termini utilizzati sono ignobili. Elodie purtroppo è stata vittima in questi gior ...

Elodie e gli attacchi sessisti dopo la polemica con la Lega: “E noi donne vi mettiamo pure al mondo”

Continuano i malumori tra Elodie e il mondo leghista. La cantante ha ripostato su Twitter diversi commenti razzisti e sessisti sul suo conto. Accuse che le sono state recapitate dopo l’intervista rila ...

Continuano i malumori tra Elodie e il mondo leghista. La cantante ha ripostato su Twitter diversi commenti razzisti e sessisti sul suo conto. Accuse che le sono state recapitate dopo l'intervista rila ...