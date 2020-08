Elezioni in Bielorussia tra brogli e violenze, Borrell annuncia nuove sanzioni dall'Ue (Di venerdì 14 agosto 2020) «L'Ue non accetta i risultati elettorali. Inizia il lavoro sulle sanzioni per i responsabili delle violenze e dei brogli». Le parole dell’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell non lasciano spazio... Leggi su feedpress.me

gennaromigliore : Domani i ministri degli esteri UE si riuniranno in via straordinaria per i fatti in #Bielorussia. Italia faccia sen… - marcodimaio : È convocato per domani il summit straordinario dei ministri degli esteri UE dopo le violenze dei giorni scorsi in… - EnricoLetta : Non sono elezioni quelle “vinte” da #Lukashenko. Non c’è democrazia in #Bielorussia. Ai confini dell’UE non c’è pos… - GazzettaDelSud : Elezioni in #Bielorussia tra brogli e violenze, dall'#Ue nuove sanzioni - CieliSereni : Diario dalla Bielorussia (parte 1) Mi chiamo Masha, sono bielorussa e vivo in Italia. Dopo il 9 Agosto 2020, gior… -