Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi in vacanza insieme si godono amicizia e famiglia in montagna (Foto) (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ rara ma l’amicizia nel mondo dello spettacolo esiste ed Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi ne sono la conferma. Le Foto postate sui rispettivi profili Instagram rivelano un legame forte non solo tra le due bellissime bionde ma anche tra le loro famiglie. Niente bikini per le vacanze di gruppo di Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi, sono partite insieme ma con scarponi e zainetti e la voglia di rilassarsi in montagna. Anche loro hanno scelto le Dolomiti, anche loro dopo il sole, la spiaggia e il mare hanno optato per una full immersion nella natura. Sempre più personaggi famosi posano in montagna, si appassionano al trekking e coinvolgono anche i ... Leggi su ultimenotizieflash

