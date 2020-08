Elegar alla Reggiana: è ufficiale (Di venerdì 14 agosto 2020) REGGIO EMILIA - La Pallacanestro Reggiana ha raggiunto un accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con Frank Elegar . Centro di 208 centimetri, classe 1986, Elegar è nativo di New York City; dopo ... Leggi su corrieredellosport

ReggioPress : Basket, la Pallacanestro Reggiana ha il suo pivot titolare: Frank Elegar alla Unahotels -

Ultime Notizie dalla rete : Elegar alla

Corriere dello Sport.it

REGGIO EMILIA - La Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con l'atleta statunitense Frank Elegar. Centro di 208 centimetri, classe 1986, Elegar ...Basket Serie A. Nuovo acquisto per Reggio Emilia, che ingaggia il “centro” Usa Frank Elegar. L’americano ha firmato un contratto per la prossima stagione Basket Serie A, nuovo acquisto per Reggio Emil ...