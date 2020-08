Effetto Bestia: Elodie invasa da insulti sessisti per aver criticato Salvini (Di venerdì 14 agosto 2020) Messa al centro del mirino dalla Bestia di Salvini per una sua dichiarazione al Corriere della Sera, in cui ha detto che non le piaceva il modo in cui Salvini fa propaganda, la cantante Elodie è stata ... Leggi su globalist

Messa al centro del mirino dalla Bestia di Salvini per una sua dichiarazione al Corriere della Sera, in cui ha detto che non le piaceva il modo in cui Salvini fa propaganda, la cantante Elodie è stata ...

Playoff, il Frosinone beffato dal Pordenone: ora serve un'impresa

Il Pordenone si è confemato, dunque, la bestia nera del Frosinone. In campionato lo aveva battuto alla prima giornata, pareggiando invece al ritorno e ieri sera, sempre allo “Stirpe”, lo ha sconfitto ...

