EA SPORTS UFC 4 annunciato ufficialmente (Di venerdì 14 agosto 2020) Electronic Arts ha rilasciato oggi EA SPORTS UFC 4, il nuovo capitolo del videogioco dedicato a UFC che consente ai giocatori di plasmare la propria carriera in UFC o sfidare gli avversari in Battaglie Blitz o Campionati del Mondo Online per diventare il campione indiscusso dell’Octagone®. Da oggi i giocatori possono entrare nel vivo del gioco su PlayStation®4 e Xbox One. “Per EA SPORTS UFC 4 volevamo concentrarci sulla creazione di un gameplay MMA ancora più autentico per i nostri fan. Dagli aggiornamenti al corpo a corpo alle meccaniche di eliminazione, fino ai nuovi input dinamici per colpire e ai controlli di assistenza alle prese, stiamo offrendo un’esperienza di gioco ancora più profonda e accessibile per i fan a tutti i livelli “, ha dichiarato Brian Hayes, Direttore Creativo di EA ... Leggi su gamerbrain

