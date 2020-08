Due anni fa il crollo del Ponte Morandi. Oggi la cerimonia, ma si aspetta ancora la perizia tecnica (Di venerdì 14 agosto 2020) La ricostruzione in tempi record. Un’inaugurazione e il dolore dei parenti delle vittime che lo scorso 3 agosto avevano chiesto alle istituzioni solo una cosa: Non dimenticateci. Inizia alle ore 9 con la messa nella chiesa di S. Bartolomeo, a Genova, il ricordo di quella giornata di due anni fa in cui il viadotto sul Polvecera, conosciuto come Ponte Morandi, veniva cancellato. Sono le 11.36 di una piovosa vigilia di Ferragosto. Un boato risuona in tutta la città. La sezione del Ponte costruita sopra la zona fluviale e industriale di Sampierdarena, lunga circa 250 metri, crolla insieme al pilone 9. Le vittime sono 43. Due anni dopo – a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo Ponte di San Giorgio – le istituzioni italiane tornano a Genova. Il ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Due anni “Dopo due anni, non abbiamo ancora un processo, aver perso la famiglia è un dolore che non si può raccontare” Genova24.it Ponte di Genova, Torre del Greco ricorda i quattro amici morti nel crollo

TORRE DEL GRECO. «Non è pensabile che a due anni di distanza da questa immane tragedia e con oltre settanta indagati, non ci siano ancora i colpevoli di questa immane tragedia che ha portato via 43 pe ...

