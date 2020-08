Due anni fa il crollo del ponte Morandi: giornata del ricordo a Genova (Di venerdì 14 agosto 2020) A due anni di distanza dal crollo del ponte Morandi, a Genova oggi è il giorno del ricordo, dedicato alla commemorazione delle 43 vittime del disastro del 14 agosto 2018. La foto emblema di una tragedia che Genova e l’Italia intera non dimenticheranno mai. Il crollo che non conosce ancora un perché e che spezzò la vita di 43 persone e delle relative famiglie. A due anni di distanza dal dramma del ponte Morandi, a Genova oggi è il giorno del ricordo, dedicato alla commemorazione delle 43 vittime del disastro del 14 agosto 2018. Le celebrazioni che non piacciono ai familiari delle vittime, sono previste ... Leggi su chenews

